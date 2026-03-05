Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Mehmet Pınardan, olguları aktardı. Polis, 19 Aralık 2025 tarihinde taksici M.D.’yi WhatsApp üzerinden arayan yabancı uyruklu bir şahsın, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden Girne’ye gitmek istediğini belirterek taksi talep ettiğini söyledi.

Polis, M.D.’nin sanayi bölgesine gittiğinde zanlının Girne’ye gitmekten vazgeçtiğini, ancak bir arkadaşının gideceğini ifade ettiğini aktardı. Zanlının, taksiciye Girne’ye götürülecek arkadaşının yabancı olduğunu ve üzerinde Türk Lirası bulunmadığını, bunun yerine 200 sterlin vereceğini söylediği belirtildi.

Polis, zanlının taksiciden 6 bin TL’yi kendi hesabına göndermesini, arkadaşı 200 sterlin verdiğinde ise para üstü vermemesini istediğini ifade etti. M.D.’nin söz konusu şahsın hesabına 6 bin TL gönderdiği, ardından yolcuyu Girne’ye bıraktığı kaydedildi.

Girne’ye götürülen şahsın 200 sterlin verdikten sonra para üstünü talep ettiği ve 6 bin TL’lik transferden haberi olmadığını söylediği belirtildi. Polis, taksicinin para üstünü verdikten sonra 6 bin TL gönderdiği şahsa ulaşmaya çalıştığını ancak irtibat kuramadığını, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi olduğunu söyledi.

Yapılan soruşturma sonucu 6 bin TL’nin gönderildiği banka hesabının mahkeme huzurundaki zanlı A.M.M.’ye ait olduğunun tespit edildiği ve zanlının aranan şahıs ilan edildiği açıklandı. Zanlının 4 Mart’ta tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtilerek bir gün ek tutukluluk talep edildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.