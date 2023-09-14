Son 8 aylık sürede, polise ve mahkemeye yansıyan 9 çocuk istismarı ve çocuk tacizi olayında 16 çocuk mağdur oldu.

Çocukların hepsi güvenli ortamlarında, ya baba, dayı gibi birinci derece akraba ve yakınları tarafından evlerinde; ya da okul ve otobüste istismar edildi.

ÜLKEDE BİR ÇOCUK İSTİSMARI SORUNU VAR…

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yargıç Fadıl Aksun, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, “Bu ülkede artık bir çocuk istismarı sorunu olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu tip suçların önlenmesinde yasa koyucunun belirlediği 6 yıllık ceza haddinin bariz şekilde yetersizliği de açıktır” demişti.

Veriler, Aksun’un açıklamalarını daha net ortaya koyuyor. Zira, son 8 ayda 9 istismar olayı meydana geldi; toplam 16 çocuk mağdur oldu…

İşte o olaylar ve olayların failleri…

HADEME TACİZİ

Lefkoşa’da 7 Ocak 2023 yılında polise yansıyan ve bir ortaokulda meydana geldiği iddia edilen olayda 8 öğrenci taciz edildi.

Bir ortaokulda hademe olarak çalışan H. S., beraberinde, kimliği tespit edilemeyen iki kişiyle birlikte, okuldaki yeni yıl kutlama etkinliklerine gelen 8 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile tutuklandı.

Polis, hademenin çocuklara ‘laf atarak cinsel tacizde bulunduğunu’ belirtmiş, iki kişinin de arandığını açıklamıştı.

CİNSEL SALDIRIYI KAYDA ALDI

19 Ocak 2023’te Lefkoşa’da meydana gelen olayda ise 15 yaşında kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı. Zanlı M.A, “Çocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Cinsel Saldırı” suçlamasıyla tutuklandı.

Mahkemede polis, zanlının evindeki salonda alkollü bir şekilde uyuyan kız çocuğunun M.A tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Polis ayrıca zanlının bu anı da cep telefonu ile fotoğraf çekerek WhatsApp üzerinden geçici fotoğraf olarak gönderdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Son 8 aylık sürede, polise ve mahkemeye yansıyan 9 çocuk istismarı ve çocuk tacizi olayında 16 çocuk mağdur oldu.

Çocukların hepsi güvenli ortamlarında, ya baba, dayı gibi birinci derece akraba ve yakınları tarafından evlerinde; ya da okul ve otobüste istismar edildi.

ÜLKEDE BİR ÇOCUK İSTİSMARI SORUNU VAR…

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yargıç Fadıl Aksun, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, “Bu ülkede artık bir çocuk istismarı sorunu olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu tip suçların önlenmesinde yasa koyucunun belirlediği 6 yıllık ceza haddinin bariz şekilde yetersizliği de açıktır” demişti.

Veriler, Aksun’un açıklamalarını daha net ortaya koyuyor. Zira, son 8 ayda 9 istismar olayı meydana geldi; toplam 16 çocuk mağdur oldu…

İşte o olaylar ve olayların failleri…

HADEME TACİZİ

Lefkoşa’da 7 Ocak 2023 yılında polise yansıyan ve bir ortaokulda meydana geldiği iddia edilen olayda 8 öğrenci taciz edildi.

Bir ortaokulda hademe olarak çalışan H. S., beraberinde, kimliği tespit edilemeyen iki kişiyle birlikte, okuldaki yeni yıl kutlama etkinliklerine gelen 8 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile tutuklandı.

Polis, hademenin çocuklara ‘laf atarak cinsel tacizde bulunduğunu’ belirtmiş, iki kişinin de arandığını açıklamıştı.

CİNSEL SALDIRIYI KAYDA ALDI

19 Ocak 2023’te Lefkoşa’da meydana gelen olayda ise 15 yaşında kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı. Zanlı M.A, “Çocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Cinsel Saldırı” suçlamasıyla tutuklandı.

Mahkemede polis, zanlının evindeki salonda alkollü bir şekilde uyuyan kız çocuğunun M.A tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Polis ayrıca zanlının bu anı da cep telefonu ile fotoğraf çekerek WhatsApp üzerinden geçici fotoğraf olarak gönderdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Son 8 aylık sürede, polise ve mahkemeye yansıyan 9 çocuk istismarı ve çocuk tacizi olayında 16 çocuk mağdur oldu.

Çocukların hepsi güvenli ortamlarında, ya baba, dayı gibi birinci derece akraba ve yakınları tarafından evlerinde; ya da okul ve otobüste istismar edildi.

ÜLKEDE BİR ÇOCUK İSTİSMARI SORUNU VAR…

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yargıç Fadıl Aksun, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, “Bu ülkede artık bir çocuk istismarı sorunu olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu tip suçların önlenmesinde yasa koyucunun belirlediği 6 yıllık ceza haddinin bariz şekilde yetersizliği de açıktır” demişti.

Veriler, Aksun’un açıklamalarını daha net ortaya koyuyor. Zira, son 8 ayda 9 istismar olayı meydana geldi; toplam 16 çocuk mağdur oldu…

İşte o olaylar ve olayların failleri…

HADEME TACİZİ

Lefkoşa’da 7 Ocak 2023 yılında polise yansıyan ve bir ortaokulda meydana geldiği iddia edilen olayda 8 öğrenci taciz edildi.

Bir ortaokulda hademe olarak çalışan H. S., beraberinde, kimliği tespit edilemeyen iki kişiyle birlikte, okuldaki yeni yıl kutlama etkinliklerine gelen 8 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile tutuklandı.

Polis, hademenin çocuklara ‘laf atarak cinsel tacizde bulunduğunu’ belirtmiş, iki kişinin de arandığını açıklamıştı.

CİNSEL SALDIRIYI KAYDA ALDI

19 Ocak 2023’te Lefkoşa’da meydana gelen olayda ise 15 yaşında kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı. Zanlı M.A, “Çocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Cinsel Saldırı” suçlamasıyla tutuklandı.

Mahkemede polis, zanlının evindeki salonda alkollü bir şekilde uyuyan kız çocuğunun M.A tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Polis ayrıca zanlının bu anı da cep telefonu ile fotoğraf çekerek WhatsApp üzerinden geçici fotoğraf olarak gönderdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Kaynak : Kıbrıslı Gazetesi - Selda Bektaş