-ÖZEL HABER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde benzeri görülmemiş suikast davasının duruşması başlıyor…



AİLE VE SEVENLERİNİN BEKLEDİĞİ GÜN GELDİ…

Sevilen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın yol ortasında haince pusuya düşürülerek öldürülmesinin ardından 19 ay geride kalırken acılı ailenin ve sevenlerinin beklediği gün geldi. 8 Şubat tarihinde kalaşnikof ve beylik tabancalarıyla ateş altında kalarak öldürülen Falyalı ve Demirtaş için duruşmalara 5 Ekim tarihinde başlanıyor.



SUİKAST ZANLILARI İTHAM EDİLDİ…

8 Şubat 2022 tarihinde Çatalköy’deki evine giderken kurulan pusu sonucu, Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez ile birlikte, uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe tutulan ve hayattan koparılan Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş’ın katil zanlıları Ömer Tunç Veysel Sare ve Musa Çiçek Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama süreci, suikastın üzerinden neredeyse iki sene geçmesinin ardından katil zanlılarının itham edilmesiyle birlikte başladı.

TÜRKİYE’DE VE KKTC’DE YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR…

Ömer Çelik, Veysel Sare ve Musa Çiçek KKTC’de olmak üzere Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemezin de aralarında bulunduğu 5 zanlı İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.



AĞIR CEZA HUZURUNDA…

Girne Kaza Mahkemesinde geçtiğimiz yıl PI duruşmaları tamamlanarak Girne Ağır Ceza Mahkemesine havale edilen Ömer Çelik, Veysel Sare ve Musa Çiçek Avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular eşliğinde yargıç heyetinin huzuruna çıkarıldı.

17 AYRI CİDDİ SUÇALAMA…

Girne Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan eli kanlı katillere savcılık makamı 17 maddeden itham etti. Mahkemede yöneltilen suçlamalar arasında Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi, kanunsuz silah tasarrufu ve kanunsuz silah kullanma, meskûn mahalde ateş ederek ölüme sebebiyet verme gibi ciddi suçlamalar bulunuyor. Ömer Çelik, Veysel Sare ve Musa Çiçek suçlamaları kabul etmezken, Girne Kaza Mahkemesinde PI duruşmaları sırasında sunulan üç yüzün üzerinde emarede parmak izi, görüntü ve data kayıtları bulunuyor.

ÜLKEYE KAÇAK TEKNE İLE GELMİŞLERDİ…

Öte yandan deniz yoluyla tekne ile ülkeye kaçak yollardan giriş yapan Veysel Sare ve Musa Çiçek, Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkemede yargıç davayı 26 Eylül 2023 tarihine ertelerken, bir sonraki duruşmada zanlılar itham edilecek.