İtfaiye ekiplerinin verilerine göre, yangınların başlıca nedenleri arasında elektrik kaynaklı kısa devreler, kasıtlı yakma, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgar nedeniyle birbirine temas eden elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar, araçların motor bölümündeki yakıt kaçakları, bacalarda biriken yağ kalıntılarının tutuşması ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları alevlendirmesi yer aldı.

Aynı dönemde itfaiye ekipleri, 30 özel servis olayına da müdahale etti. Bu kapsamda yüksek ağaçlarda, derin kuyularda ve araçların motor bölümlerinde mahsur kalan kediler kurtarıldı, asansörde mahsur kalan kişiler ile araç içerisinde kilitli kalan bir çocuk güvenli şekilde çıkarıldı.

Ekipler ayrıca yangın eğitimi verdi, yangınlara karşı önleyici tedbirler aldı, çeşitli özel görevleri yerine getirdi ve hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma kapsamında hastaneye sevk edilmesine destek sağladı.