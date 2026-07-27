Bunlar da ilginizi çekebilir

Temasların, BM öncülüğünde Kıbrıs meselesine ilişkin yürütülen sürecin değerlendirilmesi ve taraflar arasındaki diyaloğun ele alınması bekleniyor.

Günün ikinci önemli teması ise akşam saatlerinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erhürman, saat 19.00'da ara bölgede düzenlenecek akşam yemeğinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek.

Erhürman, yarın saat 11.45'te Cumhurbaşkanlığı'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ederek ikili görüşme gerçekleştirecek.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.