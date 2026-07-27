Ziyarette Zerrin Üstel’e Girne Kaymakamı Revin Gürler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, UBP Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim ve UBP Lapta Örgüt Başkanı Talat Çiftçi eşlik etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, ziyareti sırasında, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Bir kez daha bu ziyaretle, bakım görenlerin yanında olduklarını göstermek istediklerini belirten Zerrin Üstel, “ Yaşlılarımız her zaman baş tacımız olmaya devam edecek” dedi...