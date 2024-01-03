Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yaralanma ile neticelenen kazalarda 28 kişi yaralandı.

Toplam 3 milyon 348 bin 75 TL maddi hasara neden olan kazaların sebepleri ve ilçelere göre dağılımı şu şekilde verildi:

“Süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (14), kavşakta durmamak (11), yakın takip (13) veya diğer etkenler (9)”

Lefkoşa (21), Gazimağusa (20), Girne (20), Güzelyurt (3), İskele (4)”

- 200 araç trafikten men edildi, 12 sürücü tutuklandı

Hafta içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde toplam 12 bin 257 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 3 bin 438 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 200 araç trafikten men edildi, 12 sürücü ise tutuklandı.

Suçların dağılımı şu şekilde:

“Sürat (783) , mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (773) , tehlikeli sürüş (7), dikkatsiz sürüş (46), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (149), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (11), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (62), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (232), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (70), trafik levha ve işaretlerine uymamak (154), trafik ışıklarına uymamak (23), muayenesiz araç kullanmak (36), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (50), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (12), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (4), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (5), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (8) ve 1012 diğer trafik suçları”