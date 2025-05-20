Polis, 12-18 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarının başlıca nedenlerini, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak açıkladı.

4 milyon 872 bin 106 TL'lik hasara neden olan trafik kazalarının 27'si Lefkoşa, 18'i Gazimağusa, 28'i Girne, 5'i Güzelyurt ve 3'ü İskele'de meydana geldi.

Aynı tarihler arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde ise, 14 bin 955 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 624 araç sürücüsü rapor edildi. Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat (883), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (195), Tehlikeli Sürüş (32), Dikkatsiz Sürüş (47), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (215), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (8), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (45), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (126), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (57), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (174), Trafik Işıklarına Uymamak (7), Muayenesiz Araç Kullanmak (62), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (33), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (16), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (1), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (25), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (8), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (12) ve 873 diğer trafik suçlarından rapor edildi. Toplam 225 araç da trafikten men edilirken, 11 sürücü tutuklandı.