-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aylardır ilaç tedariki sıkıntısı yaşanıyor.

Son haftalarda bu sıkıntı had safhaya ulaşmış durumda...

Eczanelerde biten ilaçların yerine yenisi koyulamıyor, vatandaş aradığını bir türlü bulamıyor.

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs muhabirine konuşan Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, neredeyse hiçbir ilacın artık eczanelerde bulunmadığını belirterek aylardır bu sorunla boğuştuklarını kaydetti.

Türkiye ile ithalat izinlerinin yenilenmesi gerektiğini, bunun içinde depolardaki ekranların çalışması gerektiğini belirten Tekiner, bu ekranların çalışmadığından izinlerin yenilenmediğini ve ilaç tedariki yapılamadığını kaydetti.

Ülkede çok ciddi anlamda ilaç sıkıntısı bulunduğunun altını çizen Tekiner, 'vatandaş aradığı ilaçların hiçbirini bulamıyor. Biten ilaçların yerine yenisini koyamıyoruz. Halk sağlığı ciddi tehlike altında' dedi.