Kaynak - Haber : Haber Kıbrıs

Gazimağusalı veliler Namık Kemal Lisesi’ne deprem felaketinin üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen tek bir çivi çakılmadığını söyledi. Çocukların unutulduğunu vurgulayan veliler bu yılda öğrencilerin konteyner sınıflarda ders göreceklerini vurguladı.

Veliler, okulların Eylül ayında açılacağına dikkat çekerek çocukların yine konteyner sınıflarda perişan edileceğini ifade etti.

“Çocuğu yazdırmak için gittim, hüsrana uğradım”

Namık Kemal Lisesi’ne çocuğunu yazdırmaya giden bir başka veli ise, okulun kapalı olduğunu, oradan kendisini Yonpaş Metin Derinel Lisesi’ne yönlendirildiğini söyledi. Çocuğunu yazdırmak için bu kez Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin giden veli, orada da hüsrana uğradığını, okulun hala yarım inşaat olduğunu bununla da bitmediğini 9. sınıf öğrencilerin bu sene de konteyner sınıflarda eğitim alacağını öğrendiğini belirtti.

“Mezarlıkla iç içe konteyner sınıflarda ders görecekler”

“Mezarlıkla iç içe çocuklar bu sene yine konteyner sınıflarda ders görecek. Çocukların psikolojik olarak etkilenmesini geçtim mezarlıkta her türlü pislik yapılıyor” diyen veli, deprem felaketinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen Eğitim Bakanlığı ve hükümetin okulların tamir edilmesi için hiçbir şey yapmadıklarını vurguladı.

“Kesilen doğal afet vergileri nereye gidiyor”

Çocukların unutulduğunu vurgulayan veliler, Eğitim Bakanlığı ve hükümet yetkililerinin Namık Kemal Lisesi için tek bir çivi bile çakılmadığına vurgu yaparak bankada 100 bin TL üzerinde parası olanlardan zorunlu doğal afet vergisinin kesildiğini, bu paraların nereye gittiğini sorguladı.

Veliler, ayrıca tam gün eğitime karşı olduklarını belirterek, "Okulda yemekhane olmaması nedeniyle çocuklarımız saat 15.30'a kadar aç mı kalacaklar?" sorusunu yetkililere sordu.

Kaynak: Haber : Haber Kıbrıs https://haberkibris.com/namik-kemal-lisesi-kaderine-terk-1634-2023-08-21.html