Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne Öğretmenevi’nde gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Bakanlık bürokratları ve öğretmenler katıldı.

-Başçeri

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yaptığı konuşmada, beş yıl önce öğretmenleri “hoş geldiniz” diyerek karşıladığını, bugün ise uğurlamanın kendisine nasip olduğunu söyledi.

Büyükelçi Başçeri, öğretmenlerin görev süresince üstlendikleri sorumluluğun sıradan bir eğitim faaliyeti olmadığını belirterek, “Beş yıl önce söylediğim gibi, burada yaptığınız görev çok önemli, tarihi bir misyon. 1950’li yıllardan bu yana süren Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim neferleri her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmuştur.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kültürünü, dilini ve dinini yaşatmak için verdiği mücadelede, öğretmenlerin beş yıl boyunca önemli katkılar sunduğuna işaret eden Başçeri, tüm öğretmenlere teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da öğretmenlere hitap ederek, Kıbrıs’ta görev yapan öğretmenlerin sadece bilgi için değil, milli bir görevle adaya geldiklerini vurguladı.

Öğretmenlerden, geldiklerinde Kıbrıs’ı tanıdıkları gibi, giderken de burada gördüklerini anlatmalarını isteyen Çavuşoğlu, Kıbrıs’a ilk öğretmenlerin 1942 yılında gelmeye başladığını hatırlattı.

Kendi öğretmenlik yıllarında da Türkiye’den gelen öğretmenlerle aynı apartmanda kaldığını ve hala görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, “Buraya bir büyükelçi gibi geldiniz, şimdi de bizim büyükelçimiz olarak Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasına gitmenizi istiyoruz.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, öğretmenlerin mesleki katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaşamınızda iz bırakan mutlaka Kıbrıslı Türk insanlar vardır, ya da siz onların yaşamlarında iz bıraktınız. Bizim en büyük reklamımız sizler olacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının 450 yıldır dilini, dinini, kültürünü koruyarak yaşadığı topraklarda dimdik ayakta durduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bu halk Türk milletinin ayrılmaz ve korkmaz bir parçasıdır. Anavatan Türkiye ile birlikte geleceğe yürüme konusunda söz verenler, bunun için mücadele edenler vardır. Gerçek olan; hiçbir zaman ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız.” dedi.

Birliğin yasalarla değil gönül bağıyla güçlendiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin borcudur.” dedi. Konuşmasını “İyi ki geldiniz, iyi ki hizmet ettiniz, iyi ki buluştuk, iyi ki varsınız” sözleriyle tamamlayan Bakan Çavuşoğlu, Anadolu halkına ve çocuklarına sevgi ve selam gönderdi.

-Ökten

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de beş yıl boyunca sabırla, azimle, gayretle hizmet eden öğretmenlere teşekkür etti.

“Bizim yolumuzu açtınız, destek oldunuz.” diyen Ökten, bunun bir hizmet yarışı, bayrak yarışı olduğunu söyledi. Bunun bir veda değil bir devam olduğunu vurgulayan Ökten, “Burada bir virgül koyuyoruz ve başka yerlerde yine insanlığa, milletimize hizmet etmek için var olacağız.” ifadelerini kullandı.

-Tekçam

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam da öğretmenlere teşekkür ederek, beş yıl boyunca sadece ders anlatmakla kalmayıp, sevgiyle, sabırla, anlayışla iz bıraktıklarını belirtti.

Öğretmenlerin KKTC ve Türkiye arasında kurulan gönül köprüsünün en sağlam taşlarından biri olduğunu vurgulayan Tekçam, “Sadece birer eğitimci değil aynı zamanda birer kültür elçisi, birer aile ferdi oldunuz. Öğrencilerinizin yüreğinde bıraktığınız izler, arkadaşlarınızla güçlenen bağlar, bu ülkeye kattığınız değerler hiç kuşkusuz yıllar geçse de silinmeyecektir. Bugün burada sizlere hoşça kalın diyoruz ama bu bir vedadan çok bir teşekkürdür.” diye konuştu.

-Yurdakan

Etkinlikte, açılış konuşmasını öğretmenler adına yapan Salim Yurdakan ise “Aynı kaderi paylaşan, aynı dili konuşan, mazisi bir olan çocuklarımızla ve onların değerli aileleriyle bir arada çocuklarımızın aydınlık yarınlarına yürümelerine şahitlik ettik.” dedi.

Yurdakan, KKTC’de kurdukları dostlukları, gelenekleri, kültürü, tarihi yerleri, yaşanan unutulmaz vatan savunmalarını ve iki ülke arasındaki kardeşliği de yanlarında götürdüklerini vurgulayarak “Ümit ediyoruz ki yollarımız hiç ayrılmayacak, farklı coğrafyalarda olsak da aynı ilke ve hedef doğrultusunda, aynı yolda birbirimize destek olarak yürümeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğretmenlere belge ve plaketleri takdim edildi.