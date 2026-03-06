

Mehmetçik’te Orgeneral Yaşar Büyükanıt Caddesi Pamuklu yol kavşağında, G.K. (E-76) yönetimindeki JL 781 plakalı salon araç dikkatsiz şekilde kavşakta durmayıp anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yaptı. Bu sırada cadde üzerinde seyretmekte olan T.Ö. (E-65) yönetimindeki UY 371 plakalı motosikletin sol orta kısmına çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü T.Ö., Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol diz kapağında kırık teşhisi ile tedavi altına alındı ve müşahedeye alındı.



Aynı gün saat 18.30 sıralarında Kaplıca-Tatlısu Anayolu Mersinlik kavşağında, İ.Ç. (E-57) yönetimindeki GN 742 plakalı salon araç dikkatsiz şekilde anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yaptı. Bu sırada B.B.K. (E-24) yönetimindeki KC 200 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan İ.Ç., sırt bölgesinde kırık şüphesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, E.L.K. (K-24) ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edilip taburcu oldu.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.