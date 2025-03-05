Federasyon’dan yapılan açıklamada, “Ülke sporu tarihinde önemli bir ilke imza atarak uluslararası arenada yankı uyandıracak bir Powerlifting Şampiyonası'na ev sahipliği yapıldığı” kaydedildi. Açıklamada, “7 farklı ülkeden gelen geniş sporcu kafileleriyle gerçekleştirilen bu dev organizasyon, powerlifting sporunun Kuzey Kıbrıs’taki geleceği adına büyük bir adım niteliğinde” denildi.

Girne Uptown Büyük Anadolu Hotel’de dün başlayan ve Cuma günü sona erecek şampiyonanın açılışını yapan Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü; bu şampiyonanın ülkede düzenlenen ilk uluslararası powerlifting organizasyonu olmasıyla tarihe geçtiğini belirtti.

Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu ise açıklamasında şöyle dedi:

“Bu şampiyonaya katılan ülkelerin yoğun ilgisi ve güçlü sporcu kadroları, organizasyonun uluslararası düzeyde büyük bir prestij kazandığını gösteriyor.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu öncülüğünde düzenlenen bu organizasyon, önümüzdeki yıllarda da devam ettirilerek gelenekselleşecek ve her yıl büyüyerek güçlenecek bir şampiyona haline gelecektir. Kuzey Kıbrıs’ın spor turizmine büyük katkı sağlayacak olan bu etkinlik, aynı zamanda bölgedeki powerlifting sporunun gelişimine de öncülük edecektir.

Bu büyük organizasyona katkı sağlayan tüm sporculara, antrenörlere, yetkililere ve powerlifting camiasına teşekkür eder, önümüzdeki yıllarda bu heyecanın daha da büyüyerek devam edeceğini müjdelemek isteriz.”