Üç ayrı seferde duruşmaya çıkarılan 12 zanlı hakkındaki olguları polis memurları Burak Ateş, Serhan Yıldıran ve Buse Bağrıkara aktardı. Daha önce tutuklanan 10 zanlı hakkında 8, dün tutuklanan 2 zanlı hakkında ise 3 gün ek süre talep edildi.

Polis memuru Serhan Yıldıran, 08.01.2026 tarihinde Lefkoşa Haspolat’ta Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde Haspolat’ta sakin Bangladeş uyruklu M.Z.I.’nın 20.01.2025 tarihinden itibaren 353 gündür, M.M.’nin 07.01.2025 tarihinden itibaren 366 gün, M.R.’nin 30.09.2024 tarihinden itibaren 465 gün, M.O.I.’nin 30.09.2024 tarihinden itibaren 465 gün, Pakistanlı U.M.’nin 27.10.2025 tarihinden itibaren 73 gün, M.A.’nın ise 27.10.2025 tarihinden itibaren 73 gün KKTC’de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Polis memuru Burak Ateş, 08.01.2026 tarihinde saat 11.25 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube Amirliği’ne gelen T.O.R.’nin yapılan muhaceret soruşturmasında 30.11.2025 tarihinden itibaren 39 gün, T.K.K.’nin 29.11.2023 tarihinden itibaren 770 gün, J.N.S.’nin 29.09.2025 tarihinden itibaren 39 gün, M.R.I.’nin ise 22.06.2024 tarihinden itibaren 565 gün KKTC’de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihraç işlemlerinin henüz sonuçlanmadığını belirterek 8 gün ek süre talep etti.

Polis memuru Buse Bağrıkara ise 11.01.2026 tarihinde saat 19.20 sıralarında Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Adli Şube Amirliği ekiplerinin devriye yaptığı sırada yapılan muhaceret soruşturmasında F.S.’nin 21.05.2022 tarihinden itibaren 1331 gün, P.M.M.’nin ise 29.11.2020 tarihinden itibaren 1869 gün yasal statüsü olmaksızın KKTC’de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini belirterek 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlılar hakkında talep edilen 8 ve 3 gün ek tutukluluk sürelerini onayladı.