Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,89 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,37 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla fiyat artışlarında en yüksek yükseliş, bir önceki aya göre yüzde 5,17 ile Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda görüldü. Ulaştırma ana grubunda fiyatlar yüzde 3,72, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 3,06, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 1,25, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 1,14, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 0,64, Sağlık ana grubunda yüzde 0,61, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0,44, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 0,37, Haberleşme ana grubunda yüzde 0,13 ve Eğitim ana grubunda yüzde 0,10 oranında arttı. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda ise fiyatlar yüzde 1,03 azaldı.

Endekste yer alan 422 madde çeşidinin ortalama fiyatları incelendiğinde, bir önceki aya göre 307 madde çeşidinde artış, 115 madde çeşidinde ise düşüş kaydedildi.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet, sırasıyla yüzde 66,67 ile Milli Piyango Bileti, yüzde 63,33 ile patlıcan ve yüzde 37,78 ile Magazin ve Dergi (Aylık, Kod:3) oldu.

Öte yandan, en yüksek fiyat düşüşü yaşayan ürünler yüzde 57,71 ile marul, yüzde 53,35 ile brokoli ve yüzde 38,46 ile salatalık olarak kayıtlara geçti.