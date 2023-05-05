Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 140 bin 111 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu KKTC’de, seçmenler hafta içi ve hafta sonu Lefkoşa ve Gazimağusa’daki sandıklarda oy kullanabiliyor.

Seçmenler, 09.00-21.00 saatleri arasında, 16’sı Lefkoşa’da ve 7’si Gazimağusa’da olmak üzere 23 sandıktan herhangi birinde oy kullanabiliyor.

Oy verme merkezleri, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa’da ise Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı olarak belirlenmiş durumda.

14 Mayıs’taki seçimler için KKTC’deki Türk seçmenler, 9 Mayıs Salı gününe kadar oy kullanabilecek.

Güzelyurt'ta ise 29 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci 1 Mayıs'ta sona erdi.

Oy verme işleminin bitmesinin ardından oylar ve seçime dair evraklar, Nakil Komisyonu ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderilecek.