- ÖZEL HABER

Ramazan ayı başlıyor... Mübarek ayların başlamasıyla bir çok kişi oruç tutmaya başlayacak.

Özellikle üç aylarda fırıncıların ürettiği Ramazan pidesi bu yıl 14 TL'den başlayarak ekmek raflarında yerini alacak.

Gündem Kıbrıs'a konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı bu yıl ramazan pidesinin ortalama 14 Türk Lirası'ndan satılacağını fakat bunun ortak bir karar olmadığını söyledi.

Çıralı geçtiğimiz yıl Ramazan Pidesi'nin ortalama 9 TL'ye satıldığını da kaydetti.

Buna göre Ramazan Pidesinin fiyatı bir yılda 6 TL zamlanmış oldu.