Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Şanlıer olayla ilgili bulguları aktardı.

Şanlılar 14.08.2024 tarihinde 20:30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik Devriyeler Şubesi personeli tarafından kontrol maksatlı Sertaç Sevim Kalebey sokak üzerinde durdurulan ZUH 478 plakalı araç sürücüsü M.Ö'nün alkollü araç kullanma suçundan GPM Trafik Devriyeler Şubesine celp edildiğini, makul şüphe üzerine konu araçta yapılan aramada, torpido gözü içerisinde bir adet 9mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Polis, silah ve mermilerin emare alındığını, M.Ö ile araçta yolcu olarak bulunan V.A'nın suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, V.A'nın 8 Ağustos, M.Ö'nün 14 Ağustos’ta ülkeye geldiklerini belirlediklerini belirti.

Polis memuru Cemal Şanlıer, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı V.A'nın telefonunda yapılan ilk incelemede “Dayı 20 bin TL gönder, maske falan alacağız, tanınmamak için yapmamız gereken hazırlıklar var” şeklinde mesaj ile KKTC’de bulunan bir iş insanına ait aracın plaka ve aracın fotosunun bulunduğunu, söz konusu kişiyi vurmalarıyla ilgili yazışma ve foto da tespit edildiğini açıkladı.

Polis zanlı M.Ö'nün telefonunda ise tespit edilen yazışmada “takipteyiz, dayı görünce basacağız merak etme” yazılı mesaj tespit edildiğini belirtti.



Polis soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların bağlantılarının ve cep telefon görüşmelerinin inceleneceğini belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.