Denetimler kapsamında toplam 2 bin 347 araç sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymayarak diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan sürücüler tek tek tespit edildi.

Denetimlerde en fazla ihlal, 197 sürücüyle yasal hız sınırını aşmak oldu. Ayrıca 15 sürücü alkollü araç kullanırken, 5 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız, 12 sürücü ise sigortasız araç kullandığı gerekçesiyle rapor edildi.

Tespit edilen diğer ihlaller ise şöyle sıralandı:

Sürüş sırasında cep telefonu kullanmak: 3

Emniyet kemeri takmamak: 13

Muayenesiz araç kullanmak: 10

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 18

Görüşü engelleyici cam filmi kullanmak: 1

Tehlikeli sürüş yapmak: 1

Trafik ışıklarına uymamak: 3

Kask takmadan motosiklet kullanmak: 2

Elektrikli scooter kurallarını ihlal etmek: 10

Polisin "dur" emrine uymamak: 1

Diğer trafik suçları: 120

Polis, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.