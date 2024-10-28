NTV'de yer alan haber şu şekilde:

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyuldu.

BİR BEBEK ÖLDÜ, ALTI BEBEK ENTÜBE EDİLDİ

KKTC Sağlık Bakanlığı, 7 bebeğin fenalaştığını ve erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiğini, sağlık durumları kritik olan altı bebek entübe edildiğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dört sağlık çalışanı “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bebeğini kaybeden aile, bebeklerinin geçtiğimiz cuma günü vefat ettiğini ancak kendilerine geç haber verildiğini belirtti.

"POLİS TARAFINDAN UYARILDIK"

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptığı açıklamada, "Bu olaydan etkilenen ve fenalaşan 7 bebek var, biri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Ailelere olayla ilgili neden geç haber verildiğine değinen Dinçyürek, "Polis tarafından uyarıldık" dedi.

Dinçyürek, “Ben de bir babayım, hangi psikolojide olduğunuzu anlıyorum. Başınız sağ olsun. Konuyla ilgili bilgi dün öğleden sonra bize ulaştı. Bütün sorumlu hekimleri ve adadaki tüm yeni doğan uzmanlarını buraya çağırarak araştırmalara başladık” dedi.

Gece yarısından sonra test sonuçlarına ulaştıklarını belirten Dinçyürek, "Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti. Yapılan son müdahale ve değerlendirmeler not alındı. Birazdan aileler yeniden içeri alınarak bebeklerin durumu aktarılacak. Polis tarafından uyarıldık" dedi.

AİLELERDEN BAKAN DİNÇYÜREK'E TEPKİ

Aileler, Bakan Dinçyürek'e, “Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?” şeklinde tepki gösterdi. Bazı aileler bakanın açıklamasının ardından fenalık geçirdi.