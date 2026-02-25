Bunlar da ilginizi çekebilir

20 Ocak 2023 tarihinde saat 04.15 sıralarında, eski Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu Berkel Mobilya önlerinde 59 yaşındaki Erhan Çelik yönetimindeki TKM 157 plakalı otobüs ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yol içerisinde bulunan yaya Gazimağusa’da sakin 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’a çarpmıştı. Koçak, 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Koçak’ın ölümüne neden olan sürücü Erhan Çelik, 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

