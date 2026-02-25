Girne’de gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri sırasında, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülerek durdurulan R.M.E. (20)’nin kullanımındaki araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, şahsın tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 5 adet elektronik nargile bulunarak emare olarak alındı. R.M.E. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Güzelyurt’ta A.K. (19)’nin kullanımında olup O.K. (58) adına kayıtlı kamyonet aracın, gümrüksüz olarak tasarruflarında bulundurulup kullanıldığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.