Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 28’inci Topçu Alay Komutanlığı tarafından 08.00 – 18.00 saatleri arasında belirlenen bölge ve tarihlerde yapılacak atışların, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, tehlikeli bölgeler şu şekilde sıralandı:

"Batı hattı: Gökhan – Beyköy – Değirmenlik – Levent Taş Ocağı; Doğu hattı: Yeniceköy – Kalavaç (1 km batısı) – Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü; Kuzey hattı: Beş Parmak Dağları – Alev Kayası Yolu – Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü; Güney hattı: Yeniceköy – Kornalı Tepe – Beyköy."

Açıklamada, atışlar sonrasında bölgede patlamamış mühimmatların arama ve imha işlemlerinin yapılacağı, bu nedenle bölgeye girişlerin komutanlık izni olmadan gerçekleştirilmemesi gerektiği de vurgulandı.