Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, pansiyonlar, oteller, bahis ofisleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Trafikte ise seyir halindeki araç sürücüleri denetlendi.

12 Kişi Tutuklandı

Asayiş denetimlerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit edilen 11 kişi tutuklandı.

Ayrıca kullanımındaki araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 5 adet elektronik nargile tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı. Böylece toplam 12 kişi hakkında tutuklama işlemi yapıldı.

3 Bin 852 Sürücü Kontrol Edildi

Trafik denetimlerinde toplam 3 bin 852 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 659 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 24 araç ise trafikten men edildi.

En Fazla İhlal Süratten

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şöyle:

271 sürat, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçılarından EKTAM işçilerine grev çadırında dayanışma etkinliği İçeriği Görüntüle

4 alkollü içki tesiri altında araç kullanma,

2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma,

26 sigortasız araç kullanma,

4 sürüş esnasında cep telefonu kullanma,

16 emniyet kemeri takmama,

12 muayenesiz araç kullanma,

45 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma,

2 yıpranmış lastik,

1 elektrikli scooter kurallarına uymama,

49 trafik levha ve işaretlerine uymama,

3 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma,

1 susturucusuz egzoz,

1 polisin “dur” emrine uymama,

12 ışık kurallarına uymama,

210 diğer trafik suçları.

Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.