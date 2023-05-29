

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlı 1r ve zanlı 2'nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptıkları bilgisinin alındığını ve aynı gün ikametgahlarında yapılan aramada 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA, 3 gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi, iki öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 200 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlıların, hinktnevirini iki seferde 840 Euro’ya 28’er gram olarak zanlı O.G'den aldıklarını beyan ettiklerini söyledi

. Polis, zanlıların kokaini ise 6 gram olarak zanlı M.A.A’dan aldıkları yönünde beyanda bulunduklarını belirtti.

Polis, zanlı E.N.A'nın ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, öğütücü bulunduğunu ayrıca ikametgaha gelen zanlı F.A'nın da tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı F.A'nın konu maddeyi M.A’dan alıp, zanlı E.N.A'ya verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı T.Ö'nün ikametgahında yapılan aramada ise 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, iki adet öğütücü ile 9 milimetre çağında canlı merminin bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlı T.Ö'nün uyuşturucuyu da mermiyi de M.A’dan aldığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlıların aranan bazı şahıslara uyuşturucu verdiklerine yönelik beyanları olduğunu anlattı.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.