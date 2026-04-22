Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçundan tutuklanan C. K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Celal Durukan, 18 Nisan 2026 tarihinde saat 22.45 sıralarında zanlı hakkında uyuşturucu madde bulundurduğuna dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, aynı gün Kuyumcular Sokak’ta tespit edilen zanlının üzerinde ve el çantasında yapılan aramada yaklaşık 4 gram kokain, yaklaşık 1 gram MDMA ve yaklaşık 20 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare alındığını açıkladı.

Zanlının tutuklandığını ve ifadesinde maddeleri 17 Nisan’da bir şahıstan aldığını söylediğini aktaran polis, soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini ve aranan şahıslar olduğunu belirterek 6 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.