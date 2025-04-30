Polis memuru Hatice Şanveri mahkemeye olguları aktardı. Polis, 30.05.2025 tarihinde saat 01:15 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinin almış olduğu bilgi üzerine Girne'de Mevlana Sokak üzerinde bulunan kaldırım üzerinde tuğla parçası altında uyuşturucu olduğunun öğrenildiğini, alınan bilgi üzerine bölgede yapılan pusu neticesinde konu yere MP 134 plakalı araç ile gelen zanlının uyuşturucu zanlının üzerinde yapılan aramada beyaz renk tuvalet kağıdı içerisine sarılmış vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada 1 adet öğütücü ve öğütücü içerisinde 0,05 miligram uyuşturucu (hintkeneviri) olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 28.12.2023 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi nasıl tedarik ettiğinin tespiti için bölgede kamera görüntüsü olup olmadığı ile ilgili yapılması gerektiğini açıkladı. Polis, Muhaceret Şubesi'nden zanlının muhaceret sorgulaması ile ilgili temin edilmesi gereken ifadeler, giriş-çıkış dökümleri olduğunu aktardı. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi telegram üzerinden irtibat kurduğu bir şahıstan aldığını söylediğini, bu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.