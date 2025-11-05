Haber: Bahar SANCAR

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 19 Ekim’de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendiren Atan, “19 Ekim öncesi ve sonrası olarak baktığımızda çok değerlendirmeleri olan bir seçim oldu. Şahsen ben bu kadar farklı bir sonuç beklemiyordum. Tufan Erhürman’ın aldığı oy toplumun tüm kesimlerinden aldığı oydur. Erhürman, göreve başladığı günden bu yana olumlu bir vizyonda görevini sürdürüyor. Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye ile birlikte ortak bir çizgide ilerleyeceğini düşünüyorum. Türkiye’nin garantörlüğünde, iki toplumun siyaseten eşit olacağı şekilde masada olmamız gerektiğine inanıyorum. Ancak Rum tarafı ne kadar samimi ve görüşmelere ne kadar katkı koyacağı soru işaretleri ile doludur. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

“UBP’nin küllerinden doğması lazım: Erken seçim şart”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından “Erken seçim” söylemleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Atan, “Meclis zorla açıldı. Bu sıkıntılar devam edecek. UBP bu ülkenin en köklü partisidir ve bir tabanı vardır. Dost acı söyler: UBP’nin küllerinden doğması lazımdır. Bir erken seçime gidilmesi gerekir. UBP bütün vebali üstüne alıyor ve hükümet ortaklarının yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Bu böyle olmaz. En erken zamanda seçim olmalıdır. Bu UBP’yi hem güçlendirecek hem de ben bilirim ben yaparım mantığında hareket eden hükümet ortaklarına da bir cevap olacaktır. UBP’de kazan kaynıyor ve erken seçime gidilmesi için her şey yapılıyor. Bu hükümet ortaklarıyla devam edilirse ne yazık ki UBP erimeye ve küçülmeye devam edecek. UBP’nin mutlaka kendini yenilemesi lazım” dedi.

“UBP’nin parti disiplin tüzüğü çalıştırılmalı ve gereken yapılmalıdır”

Konuşmasının devamında UBP’de parti içi disiplinin çalıştırılması gerektiğine de vurgu yapan Atan, “Bir partide ve kurumda disiplin, istikrar, düzen ve intizam olması gerekir. Partide disiplini sağlamalısınız. Partide farklı düşüncelere saygı kalmadı. Kol kırılır yen içerisinde kalır. UBP’nin parti disiplin tüzüğü çalıştırılmalı ve gereken yapılmalıdır. Bundan sonra benzer olaylarda kişiler bilmeli ki bunun bir bedeli olur. Aksi takdirde ne nizam ne intizam kalır. Kim ne derse desin seçim yok diye, toplum sandığa götürecektir. Sayın Başbakanı yalnız bıraktılar. Hem vekilleri hem danışmanları arkasında durmadı. Tüm bu yaşananlara baktığımda da erken seçim olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Zamlar: Bu halk Güney Kıbrıs’a gitmeye yoğun bir şekilde gitmeye devam edecek

Atan, “Vatandaşımızın çok da seçim umurunda değil. Vatandaşın ilgilendiği konu cebi ve ekonomisidir. Bu halk Güney Kıbrıs’a gitmeye yoğun bir şekilde gitmeye devam edecek. Güney Kıbrıs temel gıda ürünlerinde KDV’yi kaldırdı. Bizde de akaryakıttan tüp gaza kadar zam yapıldı. Eğer bu şekilde zamlar devam ederse insanlar daha fazla gidecek. Kimse vatandaşı suçlamasın. Hani Etiket Tüzüğü? Hani Hal Yasası? Bunlar hala daha gündeme girmeyen konular. Soruduğumuzda bazı sermaye kesiminin kabul etmediği söyleniyor. Güney Kıbrıs’la buradaki fiyatlar arasında yarı yarıya fark var. Hayat Pahalılığı yılsonuna kadar yüzde 20’yi bulacak. Bu insanlar ne yapacak?” diye sordu.