Gecikmeli olarak kalkan uçak ise Bükreş'e indi.

Polis, Hava Güvenliği Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle iki kişi hakkında işlem başlatıldığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.

El sallayarak uçağı durdurmaya çalışan 28 ve 47 yaşlarındaki iki kişinin aniden piste çıkmasıyla uçağın kalkışı ertelendi.

Bu sırada, uçağı kaçıran iki Rumen yolcu, havalimanındaki acil durum düğmesine basarak, acil çıkış kapısından aprona girdi.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Köln-Bonn Havalimanı'nda Bükreş seferini yapmak üzere olan Wizz Air hava yolu şirketinin uçağı, kapıları kapatıldıktan sonra piste çıktı.

