Olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.06.2025 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da, evinin arasında bulunan sınıra file çektiği gerekçesiyle Ç.K.(E-39) 200 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, komşusu H.Z.(E-48)’nin ikametgahına izinsiz olarak giderek içerisine girip H.Z.’ye yumruk vurup ittirerek yere düşürmek suretiyle ciddi şekilde darp ettikten sonra şiddet kullanma tehdidinde bulunmuş ve konu ikametgahın giriş kapısına da kasten yumruk atıp kırarak hasara uğratmıştır. Soruşturma devam etmektedir.