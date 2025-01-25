Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Beyşehir Caddesi’nde dün saat 20.00 sıralarında 7 dükkan ve 14 daireden oluşan zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı’ndan sesler gelmeye başladı.

Binada oturanlardan bazıları, kapı zillerine basarak içeridekileri uyardı.

Bazı kişiler dışarı çıkarken, bina kısa süre sonra yerle bir oldu.

Son anda kurtulan 2 kişi, kendi ailesinden 5 kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi.

Yaklaşık 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi olan iki kişi ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Binadan son anda kurtulan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Fati Tunç (47) ve Ali El Hüseyin (20) ile kurtarma çalışması sırasında yaralanan itfaiye eri Sefa İşlek (24) aynı hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının 7’nci saatinde de Ahmet Muhammed Cedan, Muhammed Cedan ve Halid El Cedan’ın kurtulduğu yakın bir noktada bulunup, sağ olarak kurtarıldı.

Kurtulan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AĞABEYİ VE YENGESİNİN YERİNİ GÖSTERDİ

Sağ olarak kurtulan Ahmet Muhammed Cedan’ın, bulunduğu bölgenin sağ tarafında ise ağabeyi Turki Muhammed ve yengesi Emine Mustafa’nın bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine ekiplerin, o bölgede termal ölçüm cihazıyla yerlerini tespit etmeye çalıştı.

ACI HABER GELDİ

Bir taraftan molozlar kaldırılırken diğer taraftan da çiftin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. Ekipler enkazdaki iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

BALIKÇIDAKİ KOLONLAR MI KESİLDİ?

Çöken binaya ilişkin kriz masası kuruldu.

Kriz merkezinin başkanlığını yürüten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sık sık basın mensuplarının karşısına çıkıp gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Binanın giriş katına yeni açılan balıkçıya ait iş yerinin kolon kestiği iddiasıyla ilgili Yerlikaya, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bugün kadar herhangi bir şikayet olmadığını ama soruşturmayı yürüten savcı heyetinin her türlü iddiaya araştırdığını açıkladı.