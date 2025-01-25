Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Beyşehir Caddesi’nde dün saat 20.00 sıralarında 7 dükkan ve 14 daireden oluşan zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı’ndan sesler gelmeye başladı.

Binada oturanlardan bazıları, kapı zillerine basarak içeridekileri uyardı.

Bazı kişiler dışarı çıkarken, bina kısa süre sonra yerle bir oldu.

Son anda kurtulan 2 kişi, kendi ailesinden 5 kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi.

Yaklaşık 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi olan iki kişi ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Binadan son anda kurtulan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Fati Tunç (47) ve Ali El Hüseyin (20) ile kurtarma çalışması sırasında yaralanan itfaiye eri Sefa İşlek (24) aynı hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının 7’nci saatinde de Ahmet Muhammed Cedan, Muhammed Cedan ve Halid El Cedan’ın kurtulduğu yakın bir noktada bulunup, sağ olarak kurtarıldı.

Kurtulan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İKİ KİŞİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Sağ olarak kurtulan Ahmet Muhammed Cedan’ın, bulunduğu bölgenin sağ tarafında ise ağabeyi Turki Muhammed ve yengesi eşi Emine Mustafa’nın bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine ekiplerin, o bölgede termal ölçüm cihazıyla yerlerini tespit etmeye çalıştı.

Bir taraftan molozlar kaldırılırken diğer taraftan da çiftin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BALIKÇIDAKİ KOLONLAR MI KESİLDİ?

Çöken binaya ilişkin kriz masası kuruldu.

Kriz merkezinin başkanlığını yürüten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sık sık basın mensuplarının karşısına çıkıp gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Binanın giriş katına yeni açılan balıkçıya ait iş yerinin kolon kestiği iddiasıyla ilgili Yerlikaya, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bugün kadar herhangi bir şikayet olmadığını ama soruşturmayı yürüten savcı heyetinin her türlü iddiaya araştırdığını açıkladı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çöken binaya ilişkin bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında kolonların kesildiği iddiası araştırılıyor.

Olayda sorumluluğu bulunan dört şüpheliyi gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: DİĞER 2 KİŞİYE ULAŞMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerine gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Enkaz altındaki 5 kişinin de Suriye uyruklu bilgisini veren Bakan Yerlikaya, 3 kişinin sağ olarak enkazdan kurtarıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Diğer 2 kişiye ulaşmak için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, olay bölgesinde toplam 962 personel ve 216 aracın görev yapmakta olduğunu açıkladı.

"KOLON KESİLDİ" İDDİASI

Bakan Yerlikaya, binanın alt katında açılan balıkçıya ait iş yerinin genişletilmesi için kolon kesildiği iddialarla ilgili de şöyle konuştu:

“Az önce kriz merkezinde toplantı yaptık. Bu bina 1992 yılında inşaat ruhsatını almış, 1994 yılında iskanını almış. O günden bugüne hizmet veriyor. Dolayısıyla şimdi biz şu anda arama kurtarmaya odaklandık. Ama bir yandan Cumhuriyet Başsavcımız, az önce başsavcı vekilimizle görüştük. 4 savcımız geldiler. Onlar da bizim gibi olay yerine geldi.

Buna sebebiyet ne olduğunu mutlaka ama mutlaka ortaya çıkarılacak ve sizlerle paylaşılacak. Ayrıca idari tahkikatta başlatıldı. O da bir yandan devam edecek.

Benim şu anda arkadaşlarımla beraber yapmaya çalıştığım tek şey var. İçerideki canlara ulaşmak az önceki ambulansın sesi gibi sesi duymak.”

Tüm iddiaların üzerine gidileceğini belirten Yerlikaya, “Her türlü iddia mutlaka ama mutlaka üzerine gidilecek ve hakikat ortaya çıkacak. Bakın kusur, ihmal, ne varsa, bunların her birinde mutlaka ve mutlaka dosyaya girecek ve gereği yapılacak.” dedi.

Bakan Yerlikaya, enkaz altından zaman zaman çıkan dumanlarla ilgili de “Burası sobalı bir bina. İtfaiye ekiplerimiz de gereken müdahaleyi yaptı.” dedi.

ENKAZ BÖLGESİNDE NEDEN DUMAN VAR?

Arama kurtarma köpeklerinin de enkazda olduğunu, zorlu bir çalışmanın devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Burası sobalı bir ev olduğu için arkadaşlarımızın ifade ettiği, tabanında, odun ve kömürün olduğu yerde bir tutuşma var.

Tabii üzerinde enkaz olduğu için su da rahat şekilde oraya erişemiyor. Dolayısıyla alttan ağır ağır yanıyor ve çalışma koşullarını da zorlaştırıyor.

Biz burada nefes almakta zorlanırken orada arkadaşlarımız, arama kurtarmacı arkadaşlarımızın nasıl büyük bir fedakarlıkla, durmadan, duraksamadan çalıştığını de görüyoruz.

Her birine minnettarız. Onlar bizim kahramanlarımız. Şu anda yerlerini tahmin ediyorlar. Bunu detaylandırmak ve nereye odaklanmaları gerektiğiyle ilgili, arama kurtarma köpekleriyle ilgili bir gelişme bekliyoruz."

AMCA-YEĞEN SAĞ OLARAK KURTARILDI

Arama kurtarma çalışmalarının 5’inci saatinde UMKE ekipleri ilk olarak Halid Elcezar (53) ile ardından yeğeni Muhammed Elcezar’ı (23), moloz yığınları arasından sağ olarak çıkardı.

Enkaz çevresinden güvenli bölgeye kadar oluşturulan insan zinciri ile güvenli bölgeye taşınan 2 yaralı, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"GENEL DURUMLARI İYİ"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da enkazdan yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kurtarılıp hastaneye kaldırılan yaralılara ilişkin, "Genel durumları iyi, şuurları açık. Şu anda tetkikleri devam ediyor, filmleri çekiliyor. Detaylı incelemeler devam ediyor. Hayati tehlikeleri görünmüyor." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Selçuklu ilçesindeki binanın çökmesinden etkilenenlere geçmiş olun dileğinde bulunarak enkaz altında kalanların en kısa sürede kurtarılması temennisinde bulundu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları tarafından arama kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Herkesi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç, görevlendirilen bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısının soruşturmayı titizlikle sürdürdüğünü bildirdi.

ZEMİN DÜKKANLARDAKİ VATANDAŞLAR ZİLLERE BASARAK UYARMIŞ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Binanın neden yıkıldığını bilmiyoruz ve içeriden çıkan bir kişinin ifadesiyle 5 kişinin enkaz altında olduğunu söylediğini biliyoruz. Zemin dükkandaki vatandaşlar bir ses duyduklarından dolayı insanların ziline basarak boşalttırıyorlar." diye konuştu.