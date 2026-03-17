Sendika perşembe günü Koop Süt, Zirai Levazım ve Binboğa’da 08.00-11.00 saatleri arasında; 23 Mart Pazartesi ise Koop Süt’te tam gün uyarı grevi uygulayacak. Koop-Sen perşembe günü saat 09.30’da Koopbank Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması da yapacak.

Her 3 iştirakteki tüm eksik ödemeler tamamlana kadar ek mesai çalışmama eylemi de uygulanacak.

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz yazılı açıklamasında Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinden Koop Süt, Zirai Levazım Koop ve Binboğa Yem Kooperatifinde çalışanların maaşları, hayat pahalılığı ve bayram ödeneklerinin, Ocak 2026’dan beridir, ikinci kez eksik ödendiğini belirtti.

2025 yılına ait sosyal yardım ve primlerin de ödenmediğini kaydeden Güröz, Çalışma Bakanlığı’nın ödemeler konusunda 11 Mart tarihinde uyarı yaptığını da anımsattı.