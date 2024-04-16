Polisin açıklaması şöyle:

"16.04.2024 tarihinde, saat 20:30 raddelerinde, Lefkoşa'da Şht Mustafa Ruso Caddesi boyunca VK 636 plakalı salon aracı Yarim çemberine doğru kullanan Oğuzhan ARAS (E-26) seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Eminsel oto galeri önlerine geldiğinde dıkkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu gidiş ve geliş olarak ayıran refuje çarptıktan sonra yine refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan aynı araçta yolcu Gizem ASKAN (K-22) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."