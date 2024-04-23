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22.04.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Koruçam’da düzenlenen festival alanı içerisinde, demir stantların kamyonet üzerine yerleştirildiği sırada, stantların geriye doğru kayıp düşmesi sonucu o esnada orada bulunan Gökhan OKKAN (E-45), kamyonet kasası ile stantların arasına sıkışıp yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Berova, tüm çocukların bayramını kutladı...

Berova, tüm çocukların bayramını kutladı...

Polisin açıklaması şöyle:

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