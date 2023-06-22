Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu, 23 Haziran Birleşmiş Milletler Dünya Kamu Hizmetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köseoğlu mesajında, kamu hizmetlerinin, adil ve medeni bir toplumun temeli olduğunu, herkesin yaşam kalitesini iyileştirdiğini, ekonomik kalkınma ve refah için gerekli olduğunu belirtti.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“2002 yılında Birlemiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan karar neticesinde her yıl 23 Haziran Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel günün amacı; toplumlara kamu hizmetinin değerini ve erdemini hatırlatmak, kamu hizmetlerinin kalkınmadaki büyük rolünü vurgulamak ve gençleri kamu sektöründe kariyer yapmaya teşvik etmektir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2002’de ilan edilen ‘Kamu Hizmeti Gününü’ kutlar, kamu çalışanlarını topluma sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ederim”

Köseoğlu, ülkede ve tüm dünyada etkin, verimli, adil ve şeffaf, yenilikçiliğin ve mükemmelliğin hedeflendiği bir kamu hizmeti dileğinde bulundu.