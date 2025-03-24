Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

23.03.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de sakin Mehmet Feridun TEK (E-64), Zeytinlik Köy Kahvehanesi içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.