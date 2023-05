Yapılan açıklamaya göre bu kapsamda 46 işletmede 5 bin 750 koyun ve keçi aşılandı. Türkiye Cumhuriyetinden temin edilen 20 bin doz koyun keçi çiçek aşısı, Gazimağusa ve Güvercinlik köylerindeki küçükbaş hayvanlara dün uygulanmaya başlamıştı.

Aşılama çalışmaları 6 Veteriner Dairesi ekibi ve 5 yetkilendirilmiş veteriner hekim ekibi tarafından, gerekli koruyucu ve biyogüvenlik tedbirleri alınarak yürütülüyor. Aşılama çalışmaları esnasında hastalığın eradikasyonuna yönelik hasta hayvanların itlafı, güvenli imhası ve işletmelerin dezenfeksiyon işlemleri de yapılıyor.

Çalışmalar yürütülmesine Gazimağusa Kaymakamlığı, yerel yönetimler ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı diğer daire personeli de destek veriyor.

Açıklamaya göre aşılama çalışmalarının ilk gününde 46 işletmedeki 5 bin 750 adet koyun ve keçi başarılı bir şekilde aşılandı. Karantina bölgesindeki tüm hayvanların kısa süre içinde aşılanması planlanıyor.

Aşılanan hayvanlar koyun keçi çiçek hastalığına karşı 2 yıl süre ile güçlü bir bağışıklık oluşturuyor ve hastalığın yayımı duruyor. Kullanılan aşının et ve süt ürünleri üzerinde herhangi bir kalıntısı bulunmuyor. Aşılanan hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri; kesime gönderilen hayvanlardan elde edilen et ve et ürünleri insan tüketimine sunulmasında bir sağlık riski bulunmuyor.