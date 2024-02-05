Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles’ın kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Kral Charles tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edecek ancak halka açık etkinliklere katılmayacak.

Saray’dan yapılan açıklamada, Kral’ın “tedavisi konusunda son derece iyimser olduğu ve bir an önce tüm görevlerine dönmeyi beklediği” kaydedildi.

Kral Charles’ın sözcüsü kanser türüne ilişkin bir açıklama yapmadı ve fakat bunun prostat kanseri olmadığını aktardı.

Charles’a son kanser teşhisinin, prostat operasyonu için hastanede bulunduğu sırada koyulduğu da duyuruldu.

75 yaşındaki Kral, geçen hafta, iyi huylu bir prostat büyümesi nedeniyle hastanede bir ameliyat geçirmişti.

Charles'ın "spekülasyonları engellemek için" hastalığını duyurmayı tercih ettiği de kaydedildi.

Kral Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından kral ilan edilmiş, 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Kilisesi'nde taç giyme töreni yapılmıştı.