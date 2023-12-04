Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Dilruba Kavuş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 29 Kasım 2023 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Demirhan adresinde sakin G.M'ninikametgahı içerinde bulunduğu bir sırada kredi kartını kendisine kullanması için vermediği gerekçesi ile eşinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettikten sonra "sakın polisi arama senide öldürürüm çocuğunda öldürürüm" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının 2022-2023 yılları arasında eşine karşı şiddet ve darp suçlarından dolayı hakkında 2 dosya tazmin edildiğini ancak bu dosyaların şikayetin ileri götürülmemesinden dolayı ileri safhaya taşınmadığını belirtti.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu ise daha önceki suçlarla ilgili ileri işlem yapılmadığını ancak çiftin boşanma aşamasına geldiğini belirterek, bu hususun göz önünde bulundurularak, teminat şartı belirlenmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.