İzmir'de dün 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bayırdır ilçesinde meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

"BU BÖLGE 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

X hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu bölgenin 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde olduğu uyarısında bulundu.

Ahmet Ercan şunları kaydetti:

"İzmir Bayındır Yakacık olan M4.3'lük 10.5 kilometrede olan deprem göçüntülü depremdir. Bu bölge M 6.5 üretebilir. Ne var ki bu küçük depremin öncü olduğuna ilişkin bilgi yoktur."

NACİ GÖRÜR: 'BÖLGE GERİLİYOR'

Prof. Dr. Naci Görür de depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, “Yakacık-Bayındır/İzmir’de 4.3 deprem oldu. Deprem Küçük Menderes Grabeni içerisinde ve grabenin kuzey kanadında. Bu bölge biliyorsunuz N-S geriliyor. Zaman zaman bu büyüklükte depremler oluyor. Geçmiş olsun, sevgiyle” ifadelerini kullandı.