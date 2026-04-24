Yetkililer kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olayla ilgili ilk değerlendirmelerde, kazanın hafif ticari aracın makas atması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç ise yaklaşık 100 metre ileride refüje çıkarak ağaca çarparak durabildi.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje savrularak aydınlatma direğine çarptı. Şiddetli darbenin etkisiyle araç ikiye bölünürken, aydınlatma direği de devrildi.

Mersin-Antalya D-400 Karayolu’nun Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında bulunan çamlık mevkisinde, Mersin istikametine doğru seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 46 E 3246 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen M.B.Ş. yönetimindeki 33 EFS 69 plakalı otomobile çarptı.

