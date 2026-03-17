Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti’ni hayat şartlarını günden güne zorlaştıran, var olan hakları geri götüren kararlar almak ve yasal düzenlemeleri gündeme getirmekle suçladı.

Bengihan, “Kamu çalışanlarının 60 olan zorunlu emeklilik yaşının 65’e yükseltilmesi için kişiye özel intibası uyandıran bir acelecilikle Meclise Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi getirilmesi asla kabul edilemez. Ülkemizde çalışanlar sanki Avrupa Birliği standartlarında çalışma ve yaşam koşullarına sahipmiş gibi AB ülkelerindeki emeklilik yaşları örnek gösterilmektedir. Sendikamızın bu yasa önerisinin yasallaşmaması için her türlü eylem hakkını sonuna kadar kullanacağını belirtiriz.” ifadelerini kullandı.