İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeksi ana grup ağırlıklarına göre Ocak ayı yoksulluk sınırının 194 bin 20 TL olarak hesaplandığı bildirildi.

Açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Başkan Güven Bengihan, hanelerin gelir ve tüketim harcamalarında son 10 yıl içinde önemli değişiklikler yaşandığını belirtti. Buna paralel olarak, Tüketici Fiyat Endeksi ana harcama gruplarının toplam harcama içindeki paylarında da farklılaşma görüldüğünü ifade etti.

Bengihan, vatandaşların büyük ölçüde mutfak masraflarını karşılamak için çalıştığını kaydederek, buna karşın endekste gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunun payının yüzde 18,54 olarak yer aldığını belirtti.

Asgari ücretin tanımına da değinen Bengihan, asgari ücretin işçi ile eşinin ve üç ya da beş çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısınma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık hizmeti, eğitim, kültür, dinlenme ve eğlence gibi temel gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olması gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle ailelerin yalnızca sağlıklı beslenme için yaptıkları harcamaların değil, anayasal hak olan ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanılamaması nedeniyle özel sektörden alınan hizmetlere yapılan harcamaların da arttığını ifade eden Bengihan, eğitim ve sağlık giderlerinin sürekli yükseldiğini kaydetti.

Konut kiraları, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim maliyetlerindeki artışlara da dikkat çeken Bengihan, insanca ve çağdaş bir yaşam için gerekli kültür, dinlenme ve eğlence harcamaları da dikkate alındığında Ocak ayı için hesaplanan 194 bin 20 TL’lik yoksulluk sınırının ülkedeki yaşam koşullarını ortaya koyduğunu belirtti.