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Bengihan, sorunların çözümü yönünde gerekli adımların atılacağının müsteşar tarafından taahhüt edilmesi üzerine sendikanın başlattığı grevi askıya aldığını kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, sendikanın Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Büro Amirliğinde bugün başlattığı grev neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarının sendikayı toplantıya çağırdığını belirtti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Büro Amirliğindeki grevi, sorunların çözümü yönünde gerekli adımların atılacağının taahhüt edilmesi üzerine askıya aldıklarını açıkladı.

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