Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), yarın İhtiyat Sandığı Dairesi’nde tam gün grev uygulayacak.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “İhtiyat Sandığı Yasası’nın değiştirilerek demokratik katılımcılık ilkesine uygun bir oluşumun sağlanması yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdine defalarca girişimde bulunmamıza rağmen konu ile ilgili olumlu bir adım atılmaması nedeniyle sendikamız yarın İhtiyat Sandığı Dairesi’nde tam gün grev uygulayacak” açıklamasında bulundu.

KTAMS Başkanı Bengihan, yarın 10.00’da daire önünde konu ile ilgili basın açıklaması yapılacağını da duyurdu.