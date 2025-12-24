Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), mevcut sorunlarda hükümetler kadar toplumsal muhalefetin de sessiz kalarak pay sahibi olduğunu belirtti.

KTEZO’dan yapılan açıklamada, “Bu ülkede yaşıyorsak, sadece şahsımızı ilgilendirdiği kadarıyla değil, bir bütün olarak sorunlara duyarlılık göstermemiz zorunludur. Artık topu taca atmaktan vazgeçmeliyiz.” denildi.

Açıklamada, ülkedeki pahalılığa dikkat çekilerek, “Az veya çok, yabancısı yerlisiyle ürettiğimiz katma değerin üzerinden devlete ödenen vergiler maaş ödemeye yetmediği gibi bu maaşların ciddi bir bölümü de tekrar toplum hayatına girmiyor. Toplum, günlük ihtiyaçlarını dâhi bir taş atımlık mesafede olan Güney’den karşılıyor. Memuru, işçisi, emeklisi, esnafı ve hatta işvereni birikimlerini, gelirlerini başka yerlerde harcıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Şu anda yaşanılanlar son elli yılda içinde bulunulan mevcut düzenin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit olduğu ifade edilen açıklamada, “maaşla, istihdamla, rantla ayakta tutmaya çalışılan düzenin altında ezim ezim olunmaya başlandığı” ileri sürüldü.

Bütçeden yapılan ödemeler ve toplum hayatına giren diğer gelirlerin başka yerlerde harcandığı için bütçe açıklarının büyüdüğü ve borçlanmaların faizleriyle birlikte arttığı savunulan açıklamada; yürütülen sosyo-ekonomik politikalar nedeniyle de turizm, eğitim ve inşaatın bu açıkları karşılamaktan uzaklaştığı kaydedildi.

Açıklamada, sorunların hükümetler ve iktidarlar kadar, “toplumsal muhalefetin” de payı olduğu belirtilerek, sorunlara seyirci ve sessiz kalmanın da bu sorunlara yol açtığını “itiraf etmek zorunda” oldukları ifade edildi; ülkede yaşayanların sorunlara bir bütün olarak duyarlılık göstermesi gerektiği belirtilerek, “artık topu taca atmaktan vazgeçilmeli” denildi.