Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre gözlem komitesi yaptığı açıklamada Rum hükümetinin Güney Kıbrıs ve Almanya’daki dayanışma gruplarının baskısının ardından, cezasının 2/3’ünü tamamlamasıyla birlikte Ayaz’ı serbest bıraktığını ifade etti.

Ayaz’ın tahliye edilmesine ilişkin bir talepte bulunulmadığı kaydedilen açıklamada, Ayaz’ın ve kendisini savunan grubun Ayaz’ın mahkûm edilmesini kabul etmediği ve herhangi bir pişmanlık ifade etmediği, Ayaz’ın siyasi inançlarından ötürü kovuşturulduğunu savunduğu belirtildi.

Ayaz’ın serbest bırakılmasının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kararı olduğunu da dile getiren gözlem komitesi, Ayaz’ın oturma izninin Göç ve Uluslararası Koruma müsteşarlığı tarafından ayarlandığını ve siyasi göçmen statüsünün de uzatıldığını dile getirdi.

Ayaz’a Güney Kıbrıs’taki yargı ve yürütme makamları tarafından “zarar verildiğini” de savunan gözlem komitesi, Ayaz’ın suç işlendiğine dair herhangi bir kanıt olmaksızın 2023 yılının mart ayında tutuklandığını ekledi.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberinde Ayaz’ın tahliye olmasının ardından Theofilos Yeorgiadis’in anıtını ziyaret ettiğini ve “Kıbrıs ile Kürdistan'ın özgürlüğü için mücadelenin devam ettiğini söylediğini” iletti.

Kıbrıslı Rum Avukat Evstathios Evstathiu ise açıklamasında Kenan Ayaz’ın davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM)’de devam ettiğini söyledi.

3 buçuk yıl tutukluluğun ardından Kenan Ayaz’ın serbest bırakıldığını dile getiren Evstathiu, bunun önemli bir gelişme olduğunu, ancak Kürt halkının davasının sonu olmadığını öne sürdü.

Evstathiu Kenan Ayaz’ın davasının AİHM’de görüşülmeye devam ettiğini de ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise AKEL açıklamasında Kenan Ayaz’ın serbest bırakılmasının dayanışma hareketinin zaferi olduğunu söyledi.

AKEL açıklamasında Ayaz’ın tahliye talebinin Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis tarafından imzalandığını; Ayaz’ın Almanya’ya iade edilmesine dair siyasi kararı da aynı hükümetin aldığını kaydetti.