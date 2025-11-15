Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KTİMB’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin bir eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 42 yıldır Kıbrıs Türkü’nün varlığının da teminatı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Halkı’nın Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutlarız” ifadelerine yer verildi.