KTMMOB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, eyleme KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Genel Sayman Mert Girgen ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu katıldı.

KTMMOB Genel Başkanı Adanır olayla ilgili açıklamasında, Dr. Sadrettin

Tuğcu’ya yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı ve “Sağlık sektöründe görevini yerine

getiren tüm arkadaşlarımıza ve toplumsal konularda ortak hareket ettiğimiz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne geçmiş olsun diyoruz” dedi.

KKTC’de toplumsal ve kültürler olarak değer verilen meslek mensuplarına yönelik şiddet ve tacizlerin giderek arttığına dikkat çeken Adanır, “Bu kötü gidişe dur diyebilecek caydırıcı yasal tedbirler bir an önce alınmalıdır. Yarın çok geç olabilir” ifadelerini kullandı.